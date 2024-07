Salute e stili di vita i benefici di un buon caffè

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Firenze, 23 luglio 2024 – L’attività fisica è un necessario toccasana, ma d’estate, si sa, si aprono ombrelloni e sdraio e ci si concede molte ore di relax al sole o all’ombra. Ma c’è unaa notizia. Uno studio pubblicato su BMC Public Health e condotto dalla Soochow University di Suzhou, in Cina , ha rivelato come il consumo didi qualità possa ridurre il rischio di mortalità legata a malattie cardiovascolari in coloro che trascorrono tante ore al giorno seduti. Lasedentaria, infatti, è sempre più collegata all’insorgere di problematiche dianche gravi e c’è un’evidenza crescente deiche ilpuò avere grazie alle sue proprietà antiossidanti.