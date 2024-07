Roma | la casa dove Pasolini scrisse Ragazzi di vita donata allo Stato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Abitammo in unasenza tetto e senza intonaco, unadi poveri, all’estrema periferia, vicino a un carcere. C’era un palmo di polvere d’estate, e la palude d’inverno”. Così Pier Paolodescriveva la suadi via Giovanni Tagliere 3, nel quartiere di Ponte Mammolo a, non lontano dal carcere di Rebibbia. Lì l’autore visse con la madre tra il 1951 e il 1954 eil suo primonzo,di. Ora quell’appartamento èdonatoda Pietro Valsecchi, il produttore cinematografico e televisivo che la acquistò all’asta dopo le polemiche per la messa in vendita in seguito al fallimento nel 2019 del Gruppo Bonifaci Srl, proprietario dell’immobile.