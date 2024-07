Principe George compie 11 anni | il ritratto i dettagli e la nuova regola

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilha festeggiato il suo undicesimo compleanno il 22 luglio. Per l’occasione Kate Middleton e ilWilliam hanno condiviso un nuovoper celebrare l’ultimo traguardo raggiunto dal loro primogenito. Laimmagine, scattata a Windsor all’inizio di questo mese dalla mamma, lassa del Galles, porta avanti una tradizione reale oramai consolidata. IlWilliam e Kate Middleton hanno pubblicato ritratti delogni anno per il suo compleanno da quando è nata. Neglila pratica è stata estesa ai suoi due fratelli più piccoli, lassa Charlotte e ilLouis. Lafotografia in bianco e nero mostrain un elegante blazer scuro e una camicia bianca. Al polso sinistro, tuttavia, si può chiaramente vedere un braccialetto dell’amicizia.