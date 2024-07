Piemonte incidente in montagna | muore un escursionista di 63 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Tragedia a Macugnaga, in. Undi 63è stato ritrovato senza vita dopo una giornata di ricerche. L'uomo, che alloggiava in un albergo della zona, non aveva fatto rientro ieri sera. Aveva detto che avrebbe fatto un'escursione verso il confine svizzero. Da questa informazione, i soccorritori hanno iniziato a perlustrare la zona del Monte Moro fin dalla notte. Il ritrovamento del cadavere Questa mattina, grazie ai dispositivi per rintracciare i telefonini, è stato possibile localizzare il suo cellulare. Le coordinate indicavano un salto di roccia. Sul posto è intervenuto l'elicottero dei vigili del fuoco. I soccorritori, insieme al soccorso alpino della guardia di finanza, hanno trovato il corpo.