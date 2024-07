Oroscopo Agosto | Leone

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Life&People.it 23 luglio – 22Il sovrano dello zodiaco e? tornato. Questo e? lo slogan del mese che vi vede protagonisti, col Sole congiunto e Mercurio che inserisce la retromarcia nel vostro segno dal 16. Venere in Vergine non brilla certo per romanticismo e calore, ma ora e? importante battere cassa per cio? che meritate al lavoro e nelle relazioni interpersonali. Marte in luminoso sestile spalanca le porte al nuovo che avanza ampliando il raggio di azione, ed e? un pullulare di opportunita? per la vostra grandiosa visione. La seconda decade e? al top, baciata da un Giove gagliardo, in assenza di aspetti sfidanti; i nati in luglio posso contrattare una pausa relax con Plutone, mentre la terza decade sfrutti la lucidita? di Mercurio per fronteggiare Urano contro. L'articoloproviene da Life&People Magazine.