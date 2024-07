Mi odiavo ero l’unico nero A 16 anni trovai mio padre morto sul divano la sua lettera mi ha cambiato la vita | parla Dennis Schröder

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Carattere chiuso e indisciplinato. “Avevo un amico bianco, Fabian, eravamo molto legati ma gli altri gli dicevano. ‘Guardalo, è. Ha della terra su tutto il corpo‘”. L’infanzia e l’adolescenza disono stati complicati: “I primi 15della miali ho odiati, ovunque mi girassi erobambino“. Al parchetto o per strada era visto come un alieno, per il colore della pelle. Erano in due i “diversi” nella sua scuola: “Avere untedesco e una madre del Gambia non era molto abituale a Braunschweig, a quel tempo”. Trascorreva l’infanzia giocando da solo sulla pista da skateboard. Oggiè il primo portabandieradella Germania nella storia delle Olimpiadi. “L’abbiamo fatto insieme! Porterò la bandiera con orgoglio.