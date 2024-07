Malore ai giardini pubblici muore un uomo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Recanati (Macerata), 24 luglio 2024 –undi 61 anni aidi Recanati. Era seduto su una panchina, posta davanti alla fontana centrale, quando improvvisamente è stato colto dae si è accasciato su di un fianco. Si tratta di Claudio Javier Fabiano di origini argentine residente da alcuni anni a Recanati in via Moroncini insieme alla moglie.L’insolita posizione del corpo ha insospettito un, che si trovava con la sua bambina nell’area giochi poco distante dalla panchina, che ha dato subito l’allarme chiamando il 118. I sanitari hanno disteso il poveroa terra iniziando tutte le manovre di rianimazione con massaggi cardiaci prolungati per diversi minuti, hanno utilizzato anche il defibrillatore che avevano a bordo dell’ambulanza. L’non si è più ripreso.