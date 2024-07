L’Imolese inizia a fare sul serio Sabato test con i giovani del Cesena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)va di corsa: al Bacchilega, è cominciata la preparazione della stagione 24/25. Sorrisi, abbracci e strette di mano, così come vuole il rito per inaugurare un nuovo anno tra volti nuovi e quelli già presenti nella scorsa annata. Come quello del mister, Gianni D’Amore, per il secondo campionato di fila alla guida della prima squadra, dopo la parentesi vissuta nella prima metà del 2023 al timone dell’allora Primavera2. Come da programma in questi primi giorni, i rossoblù sono scesi sul terreno del Bacchilega (dove era presente anche il direttore Ulisse Savini) per un’unica seduta alle 9.30 del mattino, improntata prevalentemente sufisici, dalla prossima settimana, invece, le corse raddoppieranno, con l’aggiunta dell’allenamento delle 17.