ingaggia Masetti un guastallese doc

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A volte fanno un giro immenso e poi ritornano: è il caso (parziale) di Andrea, difensore laterale o centrale nato a Guastalla 26 anni fa che non ha mai giocato nel reggiano, salvo arrivare proprio adesso al Lentigione. In realtàè partito da Guastalla per girare l’Italia intera, dalle giovanili di Parma e Sassuolo, al Fano, Pontedera, Arezzo, Pro Patria, giù a Nardò (Puglia) e poi su a Levico (Trentino), ma di seguito anche ad Albenga e alla formazione aretina della Sangiovannese da cui proviene. Ora "Maso", dotato di tecnica, fisicità e adattabilità ai ruoli, torna sui prati di casa, per mettere a frutto la sua esperienza maturata anche in Serie C, con una sessantina di presenze tra Pontedera e Pro Patria.