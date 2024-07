Incendio Striano Arpac avvia monitoraggio diossine

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024): l’è divampato intorno alla 15:00. Quando è iintervenutal’era ancora in corso. Attivato campionatore Tecnici del Dipartimento provincialedi Napoli sono intervenuti a(Napoli) in località Contrada Le Vecchie intorno alle 15.00 per unche ha coinvolto l’industria dolciaria Ambrosio I.DA.V. S.p.A., divampato circa due ore prima. All’atto del sopralluogo l’era ancora in corso e l’area era stata delimitata dai Vigili del Fuoco per motivi di sicurezza. A diffondere la notizia una comunicazione digiunta ieri in redazione. Nei pressi del luogo dell’, è stato attivato un campionatore ad alto flusso di aria per la ricerca die furani, allo scopo di monitorare la presenza in atmosfera di tali contaminanti generati a seguito dell’evento.