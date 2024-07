Imola annega in piscina a 5 anni sotto gli occhi della mamma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Una tragedia terribile. Una bambina di cinque, di origine albanese, è morta ieri pomeriggio nelladel Molino Rosso, l’hotel su via Selice, poco distante dall’uscita dell’autostrada A14. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno cercato di rianimare la piccola a lungo, per quasi un’ora, con le manovre che si utilizzano in questi casi: arrivati al Pronto soccorso, però, hanno dovuto constatare il decesso. Sul posto i Carabinieri guidati dal Maggiore Andrea Oxilia, che ha condotto personalmente anche i colloqui con i testimoni. Secondo le prime ricostruzioni, erano circa le 18, laera molto affollata. La vasca in cui era la bambina sarebbe stata alta, al massimo, un metro e venti, quindi non particolarmente profonda. La bimba era stata accompagnata indallache, in quel momento, non era in acqua.