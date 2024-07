Il dl sport è legge Nuove norme anche per scuola università e ricerca

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Con 98 voti a favore, 70 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato il decreton. 71 del 31 maggio 2024. Questo decreto contiene disposizioni urgenti in diversi settori chiave come lo, il sostegno didattico agli alunni con disabilità, l'insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri di prima generazione, il reclutamento del personale docente, e l'.Tra le molteincluse nel decreto, spiccano quelle riguardanti l'elezione dei vertici delle federazioniive nazionali, delle disciplineive associate e degli enti di promozioneiva che compongono il CONI. Questo provvedimento, già approvato dalla Camera il 17 luglio scorso con 174 voti a favore, 123 contrari e 5 astenuti, ha suscitato dibattiti accesi in Senato.