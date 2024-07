Idee creative per un matrimonio estivo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 luglio 2024) I matrimoni estivi sono da sempre molto amati dagli sposi di tutto il mondo. E le possibilità di renderli indimenticabili sono quasi infinite. Prima di lanciarsi nell’allestimento della cerimonia, tuttavia, è necessario confrontarsi con la problematica principale che queste cerimonie potrebbero portare con sé: il caldo. Per rendere l’esperienza rilassante per tutti gli ospiti, quindi, è necessario contrastare le alte temperature sia utilizzando gadget come ventagli e ombrellini, sia pensando ad un menù fresco e leggero. State organizzando i vostri fiori d’arancio nei mesi di luglio ed agosto? Dalla location alle decorazioni, passando per la palette e il menù di stagione, ecco una serie diper il vostro. Che location scegliere per unin estate Complice il clima favorevole, di solito i matrimoni estivi sono celebrati outdoor.