Genitori Matteo Renzi | condanna fatture false Assolti bancarotta

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) FIRENZE –Il Tribunale di Firenze hato a tre anni, due mesi e 15 giorni di reclusione Tizianoe Laura Bovoli,, per. Ididall’accusa di. La sentenza nel processo di primo grado per il fallimento delle cooperative Marmodiv, Delivery e Europe Service mercoledì 24 luglio. Assolta Matilde, sorella del leader di Italia Viva, dall’accusa diperché il fatto non sussiste e per la particolare tenuità del fatto. Tiziano: “La sentenza di oggi è una sentenza ampiamente positiva per tanti aspetti: sono infatti azzerate tutte le infamanti accuse che in questi anni abbiamo ricevuto sulle bancarotte.