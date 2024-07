Furiosa George Miller ha appena annunciato la versione in bianco e nero | è incredibile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Come era già avvenuto per Fury Road, anche: A Mad Max Saga arriverà in una meravigliosa Black & Chrome Edition Pronti a tornare nell'universo post-apocalittico di Mad Max con l'ultimo film di: A Mad Max Saga? Il regista haconfermato l'arrivo dellaindella pellicola. L'attesissimo prequel, che racconta la storia inedita di, sarà disponibile in un'esclusiva Black & Chrome Edition per l'acquisto digitale il 13 agosto e in 4K UHD il 24 settembre successivo.: A Mad Max Saga Black & Chrome Edition offrirà un'esperienza di visione alternativa eliminando tutti i colori dal film, creando un'estetica nera e cromata di grande impatto visivo, simile a quanto già avvenuto con Mad