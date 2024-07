Dl liste d' attesa sì definitivo Camera

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 15.00 Via liberadellaal decretod'. Approvato con 171sì e 122no, il testo ora è legge. Tra le misure previste, l'istituzione presso l'Agenas di una piattaforma nazionale per led', per monitorare i tempi di erogazione delle prestazioni. Prestazioni che andranno garantite anche con l'apertura a centri accreditati. Estese nel weekend le visite specialistiche e diagnostiche. Istituito un Cup unico regionale o intraregionale.