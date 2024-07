Crolla un simbolo di degrado Abbattuta la ciminiera di Veneri | Presto una nuova struttura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È terminato con l’abbattimento delladi 30 metri il lavoro di smontaggio dell’impianto di incenerimento di. Il camino, eretto al fianco del depuratore, era costituito da tre tonnellate di acciaio, e con il passare degli anni era diventato undelche l’intera, mai realmente entrata in funzione da quando venne costruita, negli anni ’80. "Adesso stiamo attendendo l’autorizzazione per iniziare il lavoro per la realizzazione della– spiega l’ingegnere Leonello Benedetti, presidente del Consorzio del Torrente Pescia – un nuovo capannone più basso, alto circa 10 metri, contro i 15 dell’attuale". Il nuovo immobile sarà interamente chiuso, non sarà semplicemente una tettoia, come la vecchia, e verrà dotato di impianti filtranti; sarà utilizzato per lo stoccaggio dei fanghi.