Cavalli come fanno a dormire in piedi?

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Osservare le particolarità degli animali è sicuramente qualcosa di estremamente affascinante. I, per esempio. Qualcuno si sarà chiestofacciano ain. Interessante, allora, trovare la risposta a questo quesito. Tra le peculiarità che riguardano gli animali, quella diincontraddistingue specialmente gli equini. Si tratta, soprattutto se vista dall’ottica degli esseri umani, di una postura quanto meno insolita. Eppure esiste, ovviamente, una spiegazione bene precisa che dipende, in questo caso, dalla natura dei legamenti deiutile a mantenere il controllo degli arti con uno sforzo minimo. In maniera particolare, le fasce muscolari presenti nelle zampe di questi animali sono strutturate in modo da bilanciare i movimenti delle articolazioni. Questo permette loro di reggere il peso del cavallo e mantenerlo in equilibro durante il sonno.