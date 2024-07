Baseball Ferrara saluta il torneo con un successo e un ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un weekend pieno di azione per l’EasternLeague: quasi tutte le squadre partecipanti sono state impegnate negli ultimi match determinanti per la classifica. Sabato ilha ospitato in casa sul campo di Marrara l’Elite Rovigo, mentre domenica allo stadio di Conegliano si è tenuto un triangolare fra la squadra di casa “Sharks”, i “Drunkballs” (Badia Polesine) e i “Wizards” (Villafranca di Verona). I risultati delle due giornate andranno come detto a sigillare la classifica della stagione regolare, dalla quale verrà stilato il calendario dei playoff. Il clima torrido di fine luglio non ha scoraggiato la prima squadra estense, impegnata in forze a chiudere una stagione piena di soddisfazioni. Un’ultima giornata estremamente interessante, che ha visto la partecipazione in campo di alcuni veterani delferrarese.