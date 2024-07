Andrea Delogu apre La Porta Magica su Rai2

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A chi non è mai capitato di voler cambiare qualcosa della propria vita, anche se poi alla fine non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo? Su questa premessa si fonda La, il nuovo programma del daytime dicondotto da, pronto a debuttare lunedì 7 ottobre 2024.In onda alle 17.00, subito dopo i riconfermati Ore 14 e BellaMa’, Laha come obiettivo principale quello di guidare le persone comuni in un percorso di trasformazione. Un rinnovamento vero e proprio che ‘abbraccia’ diversi campi: dal look alla sfera fisica, passando per il rinnovamento dell’ambiente in cui si vive, il lifestyle, la cucina e così via. Proprio per questo, a seconda dell’imnza e della trasformazione richiesta, le storie dei vari protagonisti potranno essere raccontate in una o più puntate de La, con aggiornamenti periodici delle varie situazioni.