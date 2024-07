Amici news ex ballerina beccata con un famosissimo cantante | l’avvistamento

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’hitmaker tra gli artisti al maschile del momento in Italia, Tony Effe, torna al centro del gossip per un “tradimento” inferto a Emma e Gaia con una “terza incomoda” ma anche lei ex. Dopo il successo raggiunto in duetto con Emma Marrone e Gaia Gozzi per i singoli delle ultime due estati, Taxi sulla Luna e Sesso e samba, il rapper dei tormentoni é ora il protagonista del gossip che lo vedrebbe “scartare” le due cantanti per una terza ex concorrente uscente del talent show di Maria De Filippi, che a differenza delle colleghe cantanti é una. Si tratta di Cosmary Fasanelli., Tony Effe preferisce Cosmary Fasanelli a Emma e Gaia? Di certo non é la prima volta che finisce al centro del gossip per un avvistamento curioso al fianco di una popolare presenza vip al femminile, Tony Effe.