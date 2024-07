Aggressioni all' Ospedale San Pio di Vasto | Impiegata e Medico Vittime di Aggressioni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Chieti - Oggi, l’San Pio diè stato teatro di due gravi episodi di aggressione. La prima violenza si è consumata alle 8:15 presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP), situato nella parte anteriore del presidio ospedaliero in via San Camillo de Lellis. Un uomo, dopo aver urlato contro un', le ha provocato graffi sul dorso della mano sinistra prima di fuggire. La donna è stata prontamente medicata al Pronto Soccorso e dimessa con una prognosi di tre giorni. Il secondo episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno. Un altro uomo ha spinto un, che è caduto battendo la testa contro un muro. Il servizio di vigilanza ha immediatamente allertato la polizia, che ora è impegnata nelle indagini per identificare e rintracciare gli autori di queste