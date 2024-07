Virus sinciziale al via in Toscana alla campagna di immunizzazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Firenze, 23 luglio 2024 – La Regione, con un investimento che supera i tre milioni di euro, è tra le prime in Italia a dare il viadi, universale e gratuita, per proteggere i bambini dalrespiratorio, l'agente patogeno responsabile della maggior parte delle infezioni acute delle basse vie respiratorie, in particolare le bronchioliti. L'iniziativa è stata presentata al Meyer Health Campus. La diffusione delrespiratorio, è stato spiegato, comporta ogni inverno un pesante impatto sui reparti di pediatria: circa un bambino su 50 deve essere ospedalizzato e circa il 20% dei ricoverati deve essere curato in terapia intensiva, sono possibili inoltre complicanze a lungo termine, come il broncospasmo e l'asma.