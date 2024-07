Troppa incuria al cimitero I parenti dei defunti spazientiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo ildi Chiozza, ora è il camposanto di Fellegara a far discutere. "Le grondaie sono rotte e questo fa si che ci siano infiltrazioni d’ acqua addirittura nei loculi. I muri hanno tutti delle crepe, con l’ intonaco che cade a pezzi. E’ un disastro". Sono queste le condizioni deldi Fellegara descritte da un cittadino che ha qui i suoi cari: "Parlo a nome di tutti i cittadini di Fellegara, stanchi di vedere questo degrado – ribadisce un residente della zona –. I, tenuti in luoghi così poco curati, perdono dignità. L’ acqua ormai entra nei loculi. Non chiediamo di avere und’oro. Ma penso che un semplice pluviale si possa mettere a posto". Tra le fila della maggioranza ci pensa il capogruppo Pd Umberto Baroni a esprimere alcune parole: "La manutenzione dei cimiteri è un tema importante, ma al contempo oneroso.