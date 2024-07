Travolto da un carico in un cantiere ad Ancona | operaio grave a Torrette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale didil'che questa mattina è stato colpito in pieno da una trave di legno mentre stava lavorando all'interno di unedile nel quartiere Archi di. L'uomo, 59 anni, originario del Bresciano, è stato soccorso da alcuni colleghi, che hanno dato l'allarme: il personale del 118 lo ha stabilizzato sul posto e trasferito in codice 'rosso avanzato' in ospedale. La dinamica dell'infortunio è in fase di ricostruzione: da quanto si è appreso, la trave era manovrata da una gru, ma ilha ceduto improvvisamente colpendo l'al volto e al torace.