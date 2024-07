Spezia cura dimagrante Ora prioritarie le cessioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) In casasi respira un clima di relativa tranquillità riguardo la situazione economica-finanziaria del club, ancora sbilanciata sui parametri della massima serie. La Serie A, a partire dalla stagione 2021-22 (nel campionato 2020-21 c’era ancora la spending review targata Volpi), ha lasciato in eredità costi ingenti, con tetti salariali, comprensivi delle spese di tutti i dipendenti, fuori portata. Ne è conseguita, specie dopo la retrocessione in B, la necessità di una drasticaper fisiologiche esigenze di sostenibilità, con un abbassamento del monte ingaggi ai circa 20 milioni di euro attuali, ulteriormente da ridurre con ledi Zurkowski (trattativa con l’Empoli, con Degli Innocenti che potrebbe arrivare a parziale conguaglio), Verde (sondaggi di Sassuolo e Torino), Bastoni, Muhl, Krollis e Antonucci.