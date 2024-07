Sea scommette sul trasporto regionale con l' aereo elettrico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Seasugli aerei elettrici a decollo verticale per creare una rete di 'vertiporti' per ildi passeggeri in Lombardia e nel Nord Italia. Per il progetto il gestore degli scali aeroportuali milanesi ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il produttore di aerei elettrici Lilium e con Skyports Infrastructure, attiva nelle infrastrutture per per l'industria della Mobilità Aerea Avanzata (Aam) e specializzata nei cosiddetti 'vertiporti'. L'accordo - spiegano le parti in una nota - pone le basi per lo sviluppo di una rete di "vertiporti per aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVtol)" a partire dalla Lombardia, che da sola ospita "quasi 1/5 della popolazione italiana" attirando "oltre 37 milioni di visitatori annuali".