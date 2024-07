Reti energetiche WindTre lancia soluzioni 5G

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024), con un consorzio di 24 partner su 7 Paesi europei e coordinato da Enel Grids, ha concluso con successo il progetto Smart5Grid finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione europea. Obiettivo: utilizzare5G per le“smart” del futuro. Come farlo? Sfruttando i progressi nelledi comunicazione wireless e la tecnologia 5G. Così il progetto ha aperto la strada a promettenti vie di sviluppo in un settore strategico come quello energetico. Il progetto ha perciò introdotto il concetto di Network Application per facilitare l’accesso a sviluppatori di terze parti, riducendo la complessità del 5G e ampliandone la platea dei possibili utilizzatori. Sono stati sviluppati quattro progetti pilota in Italia, Spagna, Grecia e Bulgaria.