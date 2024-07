Questo Giovannini convince L’impegno oltre alle doti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) di Alessandro Bedoni Dopo la domenica di riposo concessa da Pier Paolo Bisoli, il Modena ieri ha aperto la sua seconda e conclusiva settimana a Fanano con il solito doppio lavoro giornaliero. E tra chi sta sudando agli ordini del mister di Porretta Terme, c’è anche un giocatore che era dato con la valigia in mano già prima della partenza per il ritiro. Ma Romeoper il ritiro è partito, al contrario di altri giocatori che sono finiti presto fuori dal progetto, come Guiebre (ceduto alla Torres in prestito), Oukhadda e Gargiulo, quest’ultimo che potrebbe presto rescindere il contratto con i gialli.