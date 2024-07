Olimpiadi Giani | Lavorerò per il progetto di Toscana-Emilia 2036

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Eugenio, governatore della Regione, non si pone limiti nel sognare. Dopo il grande successo a Firenze per la partenza del Tour de France, spera infatti di portare inledel: “Ne parlerò con l’-Romagna. Vogliamo rilanciare ildi: l’occasione olimpica nella nostra terra può attrarre tutto il mondo, come dimostrato dalla Grand Depart del Tour“.ha poi aggiunto: “Siamo tra le regioni che portano più italiani alle, abbiamo creato le condizioni affinché le nostre oltre 10mila società sportive possano offrire un parco atleti di altissimo livello. Sono convinto che Parigi ci regalerà grandi soddisfazioni“.: “per ildi” SportFace.