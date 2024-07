Nonna Giovanna sfrattata da casa per fare posto a un b&b | Vi prego sono nata qua e voglio morire qua

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024)ha 82 anni e dopo una vita trascorsa nella suatra le piccole vie di Bari vecchia, ha dovuto lasciarla, consapevole che da ora in poi quella dimora sarà abitata da sconosciuti, sempre diversi. La suadiventerà un bed and breakfast, accogliendo turisti di passaggio, come una coppia di americani o una famiglia in cerca di mare. Una storia che lascia l’amaro in bocca e che ben esplica quanto la pratica diffusa di trasformare abitazioni in strutture ricettive, non tenga conto minimante di chi, in quelle case magari, ci ha trascorso una vita. L’anziana ha lottato contro l’ordinanza di sfratto, ripetendo senza sosta “quie qui”, ma ha perso sia la battaglia che la. Quellal’aveva vista nascere, crescere e vivere, ma sembra che tutto questo non valga quanto la possibilità di offrire ai turisti un alloggio per le vacanze.