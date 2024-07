Mostra del cinema di Venezia 2024 | cinque italiani in concorso e l’attesissimo Joker 2

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 luglio 2024) Sarannoi filmin, ci saranno titoli di ricerca di autori meno noti e altri di registi cult come Pedro Almodovar, Pablo Larraín e Lav Diaz. E ci sarà tanta allettante Hollywood. Già dal film d’apertura, ovviamente, Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton. Ladeldi, edizione 81, sembra volersi rifare della scarsezza di divi d’Oltreoceano dello scorso anno, causa sciopero degli attori Sag-Aftra, e porterà al Lido una marea di nomi altisonanti, spesso concentrati in pochi film: Brad Pitt, George Clooney, Cate Blanchett, Jude Law, Nicole Kidman, Daniel Craig, Angelina Jolie, Camille Cottin, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Caleb Landry Jones, Antonio Banderas E sì, ci saranno anche Joaquin Phoenix e Lady Gaga! »: Folie à Deux c’è», in, come ha annunciato lo storico direttore del festivalno Alberto Barbera.