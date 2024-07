Mondadori compra Benedetta Rossi per 7 milioni | ecco cosa cambierà adesso

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 23 luglio 2024), celebre volto del food italiano, con il suo brand “Fatto in Casa da” è ufficialmente entrata a far parte del Gruppo. L’accordo economico, che si avvicina ai 7di euro, rappresenta una delle operazioni più rilevanti nel settore media e food dell’anno. L’azienda, sotto la guida di Marina Berlusconi, ha acquisito il 51% della società Waimea, titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e sfruttamento economico dell’immagine die del marito Marco Gentili. L’amministratore delegato del Gruppo, Antonio Porro, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova acquisizione, illustrando le potenziali sinergie e vantaggi che ne deriveranno. Di seguito, un’analisi dettagliata su come questa operazioneil panorama mediatico e il ruolo dinel settore food.