Lo spettro della desertificazione si aggira per la città | l’indagine di Confcommercio

(Di martedì 23 luglio 2024) Pisa, 23 luglio 2024 – "C'è unoche sianelle nostree nei nostri borghi, questosi chiama, un incubo che gli italiani, da nord a sud, dal centro alla periferie non vogliono, contrariamente all'indifferenza di certa politica che parla tanto e combina poco o nulla" sottolinea il direttore diProvincia di Pisa Federico Pieragnoli analizzando i dati dell'indagine realizzata dain collaborazione con SWG. "Accettare passivamente la chiusura dei negozi di vicinato, non fare niente per evitarla, vuol dire rassegnarsi a vivere in quartieri brutti e anonimi, estremamente insicuri, senza servizi, disintegrati socialmente e con un monte di problemi irrisolti. E' inutile girarci intorno: senza negozi siamo tutti più poveri e più infelici" sintetizza il direttore.