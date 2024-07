Joker | Folie À Deux ecco il Trailer Ufficiale

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Cinque anni dopo il trionfo didi Todd Phillips, vincitore del Leone d’Oro, il sequel attesissimotorna alla Mostra del Cinema di Venezia, segnando uno dei momenti più attesi del festival. Il primo film, che ha sbancato il box office e ha portato a casa numerosi premi, tra cui l’Oscar per il miglior attore a Joaquin Phoenix, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico. Il sequel non solo vede il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni del tormentato Arthur Fleck, ma introduce anche la pop star Lady Gaga in un ruolo di rilievo, accrescendo l’attesa e l’interesse per questa nuova produzione. Lady Gaga, conosciuta per le sue performance magnetiche e il suo talento versatile, promette di portare una nuova dimensione al film che si preannuncia epocale.