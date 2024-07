Italia-Serbia | Tajani ' sosteniamo pienamente adesione Belgrado a Ue'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "Siamo un paese amico, con legami di lunga data anche di tipo industriale. Noil'dellaall'Unione Europea, siamo disponibili a fare tutto ciò che possiamo per aiutare questo paese e per rafforzare i nostri rapporti". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio, al termine dell'incontro alla Farnesina con il suo omologo serbo Marko Djuric. "Quella fra, ha aggiunto, "è una relazione solida. Lavoriamo a un incontro entro fine anno fra i due governi per rinforzare la nostra amicizia.l'ambizione didi voler entrare nell'Ue". Infine, il ministro e si è detto lieto che sia stato "riconosciuto" il lavoro dei militarini in Kosovo.