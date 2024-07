I cani anti-droga sorvegliano piazze e giardini della movida

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Attenzione alla mala, continua il contrasto al degrado urbano nei weekend da partepolizia locale. Sabato sera, sino alle prime ore notturne, è stato eseguito un servizio mirato, coordinato da un ufficiale, che ha visto impegnati il N.O.S.T. (Nucleo Operativo Sicurezza Territoriale), l’unità cinofila e alcuni agenti ordinariamente impegnati nel presidio dell’area centro. Il servizio è stato svolto in località Spalto Isolino, piazza Duomo, piazza Garibaldi, via Vittorio Emanuele all’altezza del Ponte dei leoni e relativa passerella, piazza Carrobiolo, piazza San Pietro Martire, piazza Trento e Trieste, piazza Centemero e Paleari, largo Mazzini, areadelle scuole Puecher all’angolo tra via Goldoni e via Machiavelli.