Formigli e Massini in mezzo al bosco | Il pianeta affonda come il Titanic

(Di martedì 23 luglio 2024) Inal, all’Aia Bella di Savignano di Rigo, nel Comune di Sogliano al Rubicone, c’è un teatro con posti a sedere sull’erba. Scarpe comode per raggiungerlo, una torcia a illuminare il cammino e un plaid sono il corredo da portare con sé, insieme alla consapevolezza che la natura così bella sta cambiando a causa dei comportamenti umani. In questo scenario naturale, già sede di spettacoli ’Notturni nel’, organizzati da Sillaba, domani alle 21.30, il giornalista Corradoe il drammaturgo Stefanocreano un’occasione d’incontro tra giornalismo, storytelling e musica; un ’teatro civile’ per stimolare le coscienze sulla crisi climatica che fingiamo di ignorare. Lo spettacolo si intitola ’’, ovvero, ilma l’orchestrina continua a suonare.