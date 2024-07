Due morti al mare in poche ore estate tragica in Italia | vittime un ragazzino e un anziano

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Due tragedie alhanno caratterizzato la giornata di oggi, martedì 23 luglio. Un uomo di 84 anni residente a Milano è morto mentre faceva il bagno a Bonassola, piccola località balneare alle porte delle Cinque Terre, in provincia di la Spezia. Secondo le prime informazioni giunte l’ha accusato un malore in acqua. Il primo ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un bagnino dello stabilimento balneare che è intervenuto immediatamente. Prima ha recuperato l’80enne e lo ha riportato a riva, poi ha eseguito le prime manovre di rianimazione. Poco dopo sono giunti sul sul posto anche i soccorritori del 118 con Delta 3, India 50 da Levante e la Pubblica assistenza di Bonassola.