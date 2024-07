Carcere sopralluogo ispettivo della Sinistra | E’ emergenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna delegazione composta dall’onorevole Franco Mari (Italiana), Donato Salsano e Fiorina Mirabile (Radicali), Roberto Montefusco (Italiana) e Alfonso Maria Gallo (+Europa) ha condotto oggi una visita ispettiva aldi Bellizzi Irpino per esaminare da vicino le condizioni di vita e di lavoro all’interno dell’istituto. La visita ha messo in luce questioni critiche che affliggono il: un grave sovraffollamento con 620 detenuti in una struttura progettata per 507, insufficiente assistenza medica, in particolare per i detenuti con problemi psichiatrici, e una preoccupante mancanza d’acqua potabile, problema cronico che ha causato numerose proteste e disordini. Montefusco, segretario provinciale diItaliana, ha espresso forte preoccupazione: “La situazione attuale è insostenibile.