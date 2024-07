Calcio Serie C Pianese ecco il giovane difensore Chesti | Sto respirando un grande entusiasmo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilcentrale Francesco(nella foto) indosserà nel prossimo campionato la maglia dellainC. Il calciatore, classe 2004, vivrà sul monte Amiata la sua prima esperienza ‘tra i grandi’ dopo avere fino a ora messo insieme un curriculum certamente importante a livello di formazioni giovanili. Scuola Roma, la scorsa stagione ha militato nella Primavera giallorossa. Negli anni ha collezionato diversi trofei: campione Under 17, poi con la Primavera della Roma ha vinto anche Coppa Italia e Supercoppa di categoria. E’stato pure nel giro della Nazionale Under 19., che sta già lavorando agli ordini di mister Prosperi, non vede l’ora di dimostrare le sue qualità. "Stoun– le sue prime parole da calciatore della formazione amiatina –.