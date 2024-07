Bocce | successo del trofeo le fontanelle-san cristoforo Il derby tra Colbordolo e Metaurense finisce nelle mani di Lisotta che batte Giorgi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Tradizionale appuntamento estivo sui campi all’aperto del Circolo ricreativo "Le" di Fano per ilLe-San, organizzato dalla Bocciofila Sandel presidente Paolo Marchionni. Due le competizioni in programma agli ordini del direttore di gara Eros Serafini: quella individuale riservata ad atleti di categoria A e quella per formazioni di coppia di categorie BCD. Dopo i gironi di qualificazione svoltisiserate da lunedì a venerdì, nel pomeriggio di sabato, sono andati in scena i turni finali. Erano 33 gli individualisti di categoria A in gara e ilè andato a Enrico) che in finale ha avuto la meglio su Loriano). Terzo posto per Cesare Carbonari (Oikos Fossombrone), quarto Patrizio Patregnani (Fontespina).