Atp Umago 2024 | programma orari e ordine di gioco mercoledì 24 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Il, glie l’didell’Atp 250 di, per quanto concerne la giornata di24. Scorpacciata di match con protagonisti azzurri: in campo Lorenzo Musetti contro Marco Trungelliti, Lorenzo Sonego contro Alexandre Muller, Flavio Cobolli contro Dusan Lajovic, Fabio Fognini contro Chun-Hsin Tseng; vi è, inoltre, la possibilità che Luciano Darderi sfidi Jakub Mensik, sebbene prima debba superare Duje Ajdukovic al primo turno. Di seguito il prospetto completo dei match.ATP(24) GORAN IVANISEVIC STADION dalle ore 16.30 – (4) F. Cerundolo vs (WC) M. Dodig non prima delle ore 18.00 – (Q) Trungelliti vs (2) Musetti non prima delle ore 21.00 – (5) Darderi or Ajdukovic vs Mensik STUDENAC ARENA dalle ore 16.30 – Sonego vs Muller a seguire – Cobolli vs Lajovic non prima delle ore 19.