Al via il Piano più spazi educativi per Arezzo Obiettivo | ridurre le liste di attesa sotto il 15%

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – “I nidi municipali aretini rispondono già al 77% delle richieste, tanto per dare una idea: Bologna risponde al 70%, Ravenna al 76%, Parma al 61%, Piacenza al 70% e si tratta di realtà che da sempre hanno modelli considerati e riconosciuti come di riferimento per tutti. Il 77% è il nostro punto di partenza, ma dal 2024 al 2027, sono stati programmati altri 80 posti nella fascia dai 3 mesi ai 3 anni e questo sarà un incremento che, a parità di richieste, ci porterà alediil 15% dando riscontro positivo all'85% delle famiglie”. Il vicesindaco Lucia Tanti conferma quanto più volte annunciato, ovvero l'aumento dei posti disponibili nei nidi comunali per i quali sono aumentate le richieste.