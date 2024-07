Trasformare lo smartphone Android in Webcam per il PC

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 22 luglio 2024) Anche se la maggior parte dei computer portatili ha laintegrata, usare la fotocamera del telefono al suo posto può avere dei vantaggi. Per esempio, è probabile che adel computer, soprattutto sui portatili, sia di scarsa qualità e con riprese a bassa risoluzione, con una qualità video non ottimale. Se invece si utilizza la fotocamera posteriore del cellulare come una, si potrà sfruttare la sua ampia risoluzione e trasmettere immagini e video viasui programmi di videoconferenza o videochat con maggiore risoluzione. Scopriamo insieme cometelefonoinper il PC utilizzando sia l'app Collegamento al telefono di Windows sia utilizzando altre comode app configurabili sia sul PC sia sul telefono da usare come