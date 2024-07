Tragedia in montagna | malore mentre va in bici Maestro della corale Curzi muore davanti alla moglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ancona, 22 luglio 2024 – E’ morto, in sella suacletta stava percorrendo un sentiero sull’altopiano di Asiago, nel Vicentino. Stefano Guaiana, 53 anni, anconetano,Quintoche accompagnava con la sue sonate al pianoforte, si è accasciato sotto gli occhi atterriti. E’ stata lei a chiamare i soccorsi sabato pomeriggio, attorno alle 19. Il sole stava calando e sul sentiero del monte Torle faceva meno caldo. La coppia anconetana era in vacanza in. IlGuaiana era un grande appassionato di, amava la, le passeggiate e le scarpinate. Ma soprattutto amava la. Il 53enne si è sentito malepedalava. E’ stata laa prestargli i primi soccorsi. Quando ha capito che la situazione era grave, ha allertato i soccorsi. Il 118 ha allertato anche il soccorso Alpino di Asiago.