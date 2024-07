Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti gara per gara e le speranze di medaglia dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) La lunga attesa sta per finire, infatti mancano solo tre giorni al ranking round che inaugurerà il programma delconai Giochi Olimpici di. L’evento più importante del triennio è ormai alle porte, con in palio ben cinque titoli a cinque cerchi proprio come nell’ultima edizione di Tokyo dopo l’introduzione della prova a coppie miste. Andiamo dunque ad analizzare idella vigiliapere le speranza di. Procediamo in ordine cronologico e cominciamo dall’unico evento in cui non saranno presenti azzurri, ovvero laa squadre femminile. Il team da battere è senza dubbio quello della Corea del Sud, imbattuta in questo format ai Giochi con una clamorosa sequenza aperta di 9 ori consecutivi da Seoul 1988 a Tokyo 2021.