Tempo di angurie al mercato | prova una fresca ed estiva anguriata

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sono leil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco, disponibili in diversi formati e pezzature, per tutti i gusti e tutte le tasche. L’areale di riferimento è quello mantovano, ma si può reperire anche merce proveniente dal sud Italia con un grado di selezione lievemente inferiore. Degne di nota e sempre apprezzate dai consumatori sono ledi pezzatura più piccola (baby) e leapirene (senza semi). Vera protagonista dell’estate, si tratta di un frutto dissetante, rinnte ed ipocalorico, in grado di assicurare un prezioso, quanto più abbondante, apporto idrico: è costituita da oltre il 93% di acqua e fornisce pochissime calorie, è fonte di vitamine antiossidanti (A e C), vitamine del gruppo B (B6) e sali minerali, in particolare potassio, fosforo e magnesio.