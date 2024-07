Se Kamala non ce la farà la destra italiana andrà ancora più a destra e i filoputinani di sinistra faranno festa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 22 luglio 2024) Non c’è stato bisogno dell’annuncio del ritiro di Joe Biden per la: da tempo aveva già introiettato la certezza che tra cento giorni Donald Trump sarà alla Casa Bianca. Forse hanno corso troppo. AHarris, ammesso che sarà lei la candidata presidente, il compito storico di fermare l’uomo-simbolo dellamondiale. È un fatto che da quando Biden ha cominciato a salire il suo Calvario la linea e i toni del duo Meloni-Salvini, in concorrenza tra di loro, si siano molto irrigiditi in senso antieuropeo: il no della premiera Ursula von der Leyen ha questo significato. Svincolata dall’ossequio atlantista, lapuò pertanto tornare a correre a briglia sciolta sulle spiagge del nazionalismo più bieco che è fratello dell’isolazionismo autoritario di The Donald.