Pugliese e Frosini al CQS

(Di lunedì 22 luglio 2024) Fra poco più di un mese, sarà tempo di tornare a tutti gli effetti in campo per l’inizio della Coppa Italia (per le formazioni di Promozione ed Eccellenza) o per la Coppa Toscana (per Prima e Seconda categoria). In ogni caso però, resta ancora il mercato la priorità dei club dilettantistici di Pistoia e provincia. Partendo ad esempio dalla Promozione, con il Casalguidi ben più che a metà dell’opera. Mentre definiva l’organico della prima squadra, la dirigenza ha composto anche lo staff tecnico delle giovanile: ad allenare i Giovanissimi A saranno Orazio Mascali ed Andrea Agostini, mentre Antonio Colino e Danny Querci (con quest’ultimo che giocherà comunque fra i senior). Novità anche in casa Monsummano, con Andrea Bonciolini nuovo portiere.